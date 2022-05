Cadela Candy do Corpo de Bombeiros morreu nesta quarta-feira (11)

Candy completaria quatro anos de idade em julho, veio a óbito devido um linfoma multicêntrico

Morreu nesta quarta-feira (11), a cadela Candy do canil do 9° Batalhão de Bombeiros Militar, em Varginha. Especializada em busca e resgate, a cadela completaria quatro anos de idade em julho, Candy veio a óbito devido à um linfoma multicêntrico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mesmo com um forte tratamento quimioterápico, ela não resistiu.

Candy nasceu em 2018, no canil do 8° BBM, em Uberaba, onde iniciou os treinamentos. Ela foi a precursora da atividade de busca, resgate e salvamento com cães no Sul de Minas. Certificada no CBMMG na modalidade de Busca Rural, atuou em várias ocorrências de buscas na região.

