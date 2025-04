Cabos de energia danificados impedem passagem de ônibus em Varginha

Os motoristas tomaram atitude e risco em cortar os fios com um alicate que foi emprestado por um comerciante local.

Foto: Guilherme/ Csul

A Rua Tiradentes, no centro de Varginha, amanheceu com os cabos de energia danificados, alguns deles na altura da passagem de carros. A situação foi provavelmente gerada durante a madrugada, por um grupo de pessoas com dependência química.

O problema maior foi quando os ônibus da Viação Real iniciaram sua rota pela manhã como de costume, e os fios que estavam na altura dos carros, impediram temporariamente a passagem de três ônibus que ficaram presos.

Os motoristas tomaram atitude e risco em cortar os fios com um alicate que foi emprestado por um comerciante local.

Meia hora depois, o trânsito voltou ao normal e os cabos continuaram no chão até a chegada da Polícia Civil no local.

Fonte: Redação Csul