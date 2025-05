Brasil e Minas Gerais tiveram aceleração na economia em março

O resultado nacional em março mostrou uma aceleração da atividade econômica com alta de 1,02%

O Indicador de Dinâmica Produtiva (IdP) apresentou forte aceleração no mês de março em comparação com fevereiro tanto a nível nacional quanto estadual. O IdP é um indicador mensal, de natureza conjuntural, calculado pelo Instituto Federal do Sul de Minas (Campus Carmo de Minas), Departamento de Pesquisa do Grupo UNIS e GEESUL.

O objetivo do IdP é verificar o comportamento dos setores econômicos tendo como fonte os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), a Pesquisa Mensal do Comércio Varejista Ampliado (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), todos divulgados pelo IBGE com dois meses de defasagem.

O resultado nacional em março mostrou uma aceleração da atividade econômica com alta de 1,02% (em fevereiro foi 0,13%). Apenas o setor agrícola apresentou queda (-0,42%). A indústria teve a maior elevação (1,17%), um resultado muito importante após seis meses de queda e estabilidade. E o setor de comércio e serviços avançou 1,12% provocado principalmente pelo comércio varejista ampliado que cresceu 1,92% enquanto o setor de serviços teve resultado de 0,32%. Comparando com o resultado de março de 2024, a dinâmica produtiva brasileira avançou 1,5% nos dados sem o ajuste sazonal. Para o coordenador do projeto, professor Pedro Portugal “tais resultados podem ser um indicativo de que a economia brasileira está novamente avançando após as desacelerações ocorridas recentemente. Porém, a continuidade das políticas monetárias contracionistas adotadas pelo Banco Central deve manter essa expansão em um nível que não prejudique o combate à inflação”.

Para efeito de comparação, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB nacional, apresentou alta de 0,8% em março, também indicando uma aceleração na economia brasileira. “Foi possível notar uma ampla convergência entre os resultados do IdP e do IBC-Br neste mês” afirmou o professor Pedro.

Minas Gerais também apresentou forte recuperação na sua dinâmica produtiva com alta de 0,72% (em fevereiro o resultado tinha sido de -0,49%). O setor agrícola manteve-se estável (0%). A indústria também foi o setor que mais cresceu no estado (0,90%). Comércio e serviços avançaram 0,72%. Decompondo este resultado, foi possível notar que os serviços mostraram estabilidade (0,03%) e o comércio varejista ampliado expandiu 1,46%. Para o professor Pedro “a estabilidade no setor de serviços após dois meses de retração e o retorno do crescimento na indústria são bons indicativos para a economia do estado”.

Para o mês de abril, a previsão é de que os resultados para Brasil e Minas Gerais continuem no campo positivo, porém em patamar menor que março, confirmando uma estabilidade na dinâmica produtiva.

Fonte: Grupo Unis