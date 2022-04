Bombeiros retomam buscas por mulher que desapareceu no Rio Verde, em Varginha; operação entra no 3º dia

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro militares foram designados às buscas nesta segunda. Os bombeiros irão descer o rio de barco com equipamentos de mergulho.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta segunda-feira (4), as buscas pela mulher que caiu no Rio Verde, em Varginha. De acordo com testemunhas, a idosa de 67 anos, caiu de um deque que fica dentro de um clube próximo ao rio.

Aos funcionários do clube, pescadores disseram que viram uma pessoa caindo dentro do rio e sendo arrastada pela correnteza, desaparecendo a aproximadamente 100 metros rio abaixo.

Parentes seguem acompanhado as buscas dos militares.

*Com informações: G1 Sul de Minas