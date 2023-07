Bombeiros resgatam vítimas de capotamento na Av. Celina Ferreira Otoni, em Varginha

Todas as 5 vitimas foram conduzidas para o HPS Bom Pastor pela Unidade de Resgate do CBMMG, USA e USB do SAMU.

Corpo de Bombeiros atendem chamado na Av. Celina Ferreira Otoni, onde as guarnições BM encontraram um caminhão e um veiculo de passeio capotado em um talude às margens da rotatória da Avenida, no bairro Centenário Varginha.

Coube, portanto, aos bombeiros militares, após rápido estudo de situação, retirar as duas vítimas conscientes confusas do veiculo de passeio. Outras duas vítimas (condutor e passageiro) já estavam fora do veiculo quando da chegada das equipes BM.

Posteriormente, foi realizado, por meio de desencarcerados, o acesso ao condutor do caminhão, que foi retirado consciente do veiculo com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. Todas as 5 vitimas foram conduzidas para o HPS Bom Pastor pela Unidade de Resgate do CBMMG, USA e USB do SAMU.

Quanto a cinemática do acidente, segundo relatos, o caminhão descia a Av Celina Ferreira Otoni sentido bairro Centenário quando perdeu o controle, vindo a colidir com o veículo de passeio.

Participaram também da ocorrência a PM e a perícia.

