Bombeiros resgatam cavalo preso em valeta de contenção próximo a FERMAVI

Felizmente, o animal não sofreu nenhum ferimento e foi entregue aos cuidados de um funcionário da concessionária EPR, responsável pelo trecho da rodovia.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada desta sexta-feira (27/09) por volta de 00h30, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pela EPR para uma ocorrência no Km 39 da rodovia MG-167, entre Varginha e Três Pontas, onde um cavalo havia caído em uma valeta de contenção de água. Devido à complexidade da situação, foi necessário o apoio de uma máquina carregadeira para o resgate do animal.

A empresa FERMAVI disponibilizou o equipamento e o operador para a operação, que foi conduzida com segurança pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após realizar as amarrações adequadas, a máquina foi utilizada para a elevação do cavalo.

Felizmente, o animal não sofreu nenhum ferimento e foi entregue aos cuidados de um funcionário da concessionária EPR, responsável pelo trecho da rodovia. A ação conjunta entre as instituições garantiu o sucesso do resgate e a integridade do animal.

Fonte: Corpo de Bombeiros