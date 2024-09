Bombeiros de Varginha iniciam Programa de Natação para crianças

Logo serão iniciadas as inscrições para novas turmas e novos horários e também a intenção da unidade e ampliar para outras faixas etárias como jovens, adultos e pessoas da terceira idade.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quarta-feira (04/09), os Bombeiros de Varginha deram início ao PRODINATA, o Programa de Divulgação de Natação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As atividades começaram na piscina do 9º Batalhão de Bombeiros Militar em Varginha, com a participação de dez crianças da comunidade.

Durante os próximos quatro meses, o objetivo é mais do que ensinar natação os Bombeiros pretendem garantir que essas crianças aprendam sobre prevenção de afogamentos e desenvolvam habilidades importantes para a vida. Através deste projeto, estão promovendo uma atividade física saudável e, ao mesmo tempo, contribuindo para a diminuição dos riscos de afogamento.

Para participar do PRODINATA procure a unidade dos Bombeiros em Varginha, nas redes sociais, ou através do WhatsApp 35 3690-7214.

Fonte: Corpo de Bombeiros