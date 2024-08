Bombeiros controlam incêndio em loteamento em Varginha

Foi queimado uma área de aproximadamente uns três hectares e utilizado uns 3 mil litros de agua.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite de segunda-feira (05/08), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em um pasto onde há um loteamento e uma mata aos fundos, no Residencial Vale das Palmeiras, próximo ao novo fórum, em Varginha.

Ao chegar ao local, a equipe deparou com um incêndio de grande proporção, atingindo um pasto, seguindo sentido a mata e rede elétrica na rua ao lado. Possivelmente houve no local uma queima para limpar a área, pois na pastagem que estávamos debelando o incêndio encontrava-se uma vegetação alta e densa e próximo a rede elétrica havia muito material combustível espalhado por toda a região (lixo e paletes de madeira), dificultando muito o combate direto as chamas.

Diante do exposto, a guarnição avaliou a viabilidade de debelar o incêndio, bem como os riscos para a guarnição e terceiros realizando um estudo de situação mental, devido o vento forte e tocando no sentido a mata, foi dado início ao combate ao incêndio no sentido de proteger a mata e rede elétrica com linha direta do mangotinho, abafadores, mochila costal e EPI.

Foi queimado uma área de aproximadamente três hectares, sendo utilizado 3 mil litros de agua. O incêndio foi totalmente debelado pela guarnição, deixando o local seguro.

Fonte: Corpo de Bombeiros