Bombeiro Militar de Varginha foi escolhido para fazer curso de Resgate com Cães em Portugal

Foram disponibilizadas apenas duas vagas para o Brasil, sendo ocupadas pelo Sgt Sirlei, de Minas Gerais, e pela Tenente Maria Ester, do Mato Grosso do Sul.

Foto: Corpo de Bombeiros

O 2° Sgt BM Sirlei, de Varginha, participará do 6° Curso Cinotécnico de Busca e Socorro em Portugal, na cidade de Queluz. O curso, promovido pela Guarda Nacional Republicana, terá início no dia 16 de setembro de 2024 e término em 8 de dezembro de 2024.

Foram disponibilizadas apenas duas vagas para o Brasil, sendo ocupadas pelo Sgt Sirlei, de Minas Gerais, e pela Tenente Maria Ester, do Mato Grosso do Sul. Esta formação é de grande importância para o avanço da doutrina e para o emprego dos cães em operações de busca e salvamento de pessoas desaparecidas. O Sgt Sirlei, integrante do Canil do 9º BBM, já atua nessa área e também é um disseminador da doutrina no CBMMG.

O curso visa capacitar os militares para missões de localização de desaparecidos, seja em acidentes causados por ações humanas ou eventos naturais, podendo, eventualmente, envolver cenários de catástrofe. Os binômios (militar e cão) receberão treinamento especializado em áreas como aprendizagem canina, comportamento e bem-estar animal, detecção de odor humano, e intervenções em áreas como estruturas colapsadas, florestas densas e montanhas.

Fonte: Corpo de Bombeiros