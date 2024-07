Boa Esporte deixa Varginha após quase 14 anos

O anuncio oficial da partida foi feito neste final de semana, compartilhado no perfil do time no Instagram.

Foto: Redes Sociais Boa Esporte

Após muito se especular que a equipe boveta deixaria a cidade e o ônibus da equipe ser visto em Ituiutaba no início do mês, o anuncio oficial da partida foi feito neste final de semana, compartilhado no perfil do time no Instagram.

Depois de colecionar insucessos nas últimas temporadas, a equipe deixa oficialmente Varginha, após ser rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro deste ano.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube:

A diretoria do Boa Esporte Clube informa que não seguirá em Varginha.

O Boa agradece a todos os torcedores que vibraram e estiveram ao lado da equipe nestes quase 14 anos em Varginha.

Aos prefeitos Vérdi Lúcio Melo, Antônio Silva e Eduardo Corujinha, a Câmara de Vereadores e as autoridades do município, todo respeito e gratidão pelo apoio. Aos empresários, patrocinadores e a imprensa local um singelo e verdadeiro “muito obrigado”.

A história construída com Varginha jamais será destruída e as lembranças de bons momentos é que ficarão marcadas eternamente em nossos corações.

Obrigado Varginha.

Veja algumas das conquistas da equipe:

Campeão Brasileiro da Série C em 2016

Vice-Campeão Brasileiro da Série C em 2010

Tricampeão do interior de Minas Gerais em 2009, 2014 e 2019

Bicampeão da Taça Minas Gerais em 2007 e 2012

Vice-Campeão da Taça Minas Gerais em 2011

Bicampeão do Mineiro Módulo II em 2004 e 2011

Vice-Campeão do Mineiro Módulo II em 2017.

Fonte: Instagram Boa Esporte