Biblioteca pública recebe crianças do Cemei Hortência Corina Ferreira

Os alunos do Cemei Hortência Corina Ferreira visitaram na tarde da última sexta-feira (05/05) a sede da Biblioteca Pública de Varginha para uma tarde bem lúdica e educativa.

A contadora de histórias Tia Ésia encantou as crianças com várias histórias e a bibliotecária Eliana Costa contou a história de Varginha e mostrou os patrimônios tombados.

Os alunos também visitaram o Museu Municipal. Na hora do lanche fizeram um piquenique na Praça Dom Pedro II, o Jardim do Sapo, e depois visitaram a Câmara Municipal.

A visita fez parte dos projetos “Meu lugar no mundo”, professora Katiele Moreira; e do “O universo e eu”, da professora Juliana Spuri. Ambos são executados na pré-escola II do CEMEI Hortência Corina Ferreira, que fica no centro de Varginha.

