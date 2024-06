Biblioteca Pública de Varginha recebe lançamento de livros do Pe. Gil Heleno

Livros serão lançados na próxima quarta-feira (03/07), a partir das 19h, na Biblioteca Pública Municipal de Varginha.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

“Fé para Reagir, Reinventar-se e Recomeçar” e “Ortega y Gasset” são os títulos dos livros escritos pelo Padre Gil Heleno, que serão lançados na próxima quarta-feira (03/07), a partir das 19h, na Biblioteca Pública Municipal de Varginha. A entrada é gratuita. Na oportunidade, o autor falará um pouco sobre as obras, além de autografar os livros que estarão à venda para os interessados.

Em “Fé para Reagir, Reinventar-se e Recomeçar”, o Pe. Gil Heleno apresenta reflexões que ajudam o ser humano pós-moderno em sua busca de sentido por meio da fé. O autor propõe ao leitor uma síntese entre a razão e o coração, e, a partir de sua realidade, tentar voos cada vez mais altos, vivendo a dinâmica dos três “Rs”: reagir, reinventar e recomeçar.

Já em “Ortega y Gasset” há uma análise hermenêutica e crítica do pensamento de José Ortega y Gasset e procura destacar as várias circunstâncias nas quais nasce a sua filosofia, compreendida pela descoberta metafísica da vida como realidade radical e a tipologia de homem oriunda da relação com o seu entorno.

Gilberto Heleno nasceu em Varginha (MG). Atualmente, é professor de filosofia na Faculdade Dehoniana em Taubaté (SP). Graduou-se em Filosofia pela FEBE de Brusque (SC), em Teologia pelo Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus de Taubaté e em Administração de Empresas pela FACECA de Varginha. Especializou-se em Comunicação Contemporânea e Informação Visual pela PUC/MG e em Comunicação Social pela Universidade São Francisco (SP). É mestre em Filosofia pela Pontificia Università Gregoriana de Roma (IT) e doutor em filosofia pela PUC/SP.

O lançamento conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Biblioteca Pública Municipal.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha