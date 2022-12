Biblioteca Pública de Varginha presenteia leitores com kit literário 

Coordenadora da biblioteca, Eliana Costa, comemora o número expressivo de empréstimos em 2022.

Foto: Fundação Cultural de Varginha.

A Biblioteca Pública de Varginha realizou esta semana um sorteio dentre os 835 leitores que fizeram empréstimo de livros no ano de 2022, presenteando cinco deles com kits literários. O presente é composto por publicações editadas pela Fundação Cultural e conta também com uma da Câmara Municipal. Todas destacam a história do município.

Os leitores presenteados foram Eliane Maria Diniz Campos, Conceição Aparecida da Silva, Lucy Ribeiro Carneiro, Andreia da Silva e Maxwell Silva Rosa.

A coordenadora da biblioteca, Eliana Costa, comemora o número expressivo de empréstimos em 2022. Foram realizados 4.535 este ano. “Semanalmente divulgamos novas obras pelas nossas mídias sociais e buscamos incentivar a leitura. Temos sempre novos leitores que buscam nos livros uma oportunidade de desbravar novas fronteiras do conhecimento por meio da leitura”, enfatiza Eliana Costa.



O kit é composto pelo livro “Atas da Câmara Municipal de 1915-1916”, de José Roberto Sales; o calendário 2023, em comemoração aos 95 anos do Theatro Capitólio; a cartilha “Patrimônio Histórico – Varginha: nossahistória, nosso presente”; o marcador de páginas da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências; e o livro editado pela Câmara Municipal de Varginha é o “Vereadoras de Varginha – A história de quem conjuga política no feminino”.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, parabeniza o trabalho feito pela equipe da biblioteca. “Nossa biblioteca é muito completa e recebe sempre doação de livros. Temos ainda um setor com computadores com acesso à internet e uma sala de estudos. Parabenizo essa iniciativa que valoriza ainda mais as pessoas que se dedicam à leitura”, destaca Marquinho Benfica.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha.