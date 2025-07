Biblioteca de Varginha recebe lançamento do livro Versos Marianos

Junto ao lançamento o autor promoverá a palestra Representações de Maria na História da Arte.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A devoção à Virgem Maria ganha forma poética na nova obra do escritor, historiador e professor Gustavo Uchôas Guimarães. Intitulado Versos Marianos, o livro será lançado no dia 22 de julho, a partir das 18h30, na Biblioteca Pública de Varginha, em um evento aberto ao público. Junto ao lançamento o autor promoverá a palestra Representações de Maria na História da Arte.

Resultado de uma intensa vivência espiritual, o livro reúne poemas que expressam a relação afetiva e religiosa do autor com Maria, mãe de Jesus. Inspirado por músicas do padre Zezinho e pela própria caminhada de fé, Gustavo Uchôas transforma em versos sua devoção mariana, homenageando títulos consagrados como “Maria de Nazaré” e “Nossa Senhora dos Milagres de Caacupé”, padroeira do Paraguai.

Os poemas foram escritos em momentos marcantes de 2024, quando o autor vivenciou experiências profundas de fé, consolo e gratidão. Além dos textos poéticos, Versos Marianos traz fotografias de imagens e locais relacionados à Virgem Maria, pequenos relatos autobiográficos e explicações introdutórias sobre os dogmas marianos, que funcionam como uma breve catequese ao leitor, aproximando a poesia da reflexão teológica e do estudo da fé católica.

A iniciativa conta com o apoio da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (APESUL) e da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências (AVLAC).

Sobre o autor

Gustavo Uchôas Guimarães é professor de História, poeta, escritor e pesquisador. Vice-presidente da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (APESUL), membro da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências (AVLAC), membro correspondente da Academia Caxambuense de Letras (ACL), membro do Grupo Literário Prosa e Verso (Itanhandu) e do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Minas (IHGSM). Tem publicações de livros de poemas e obras (livros e artigos) sobre História Indígena e Educação, entre outros temas.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha