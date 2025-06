Biblioteca de Varginha realiza mais um Leia Mulheres

A iniciativa é gratuita e aberta a todos os interessados.

Foto: Biblioteca Pública de Varginha

Na próxima quarta-feira (25/06), às 19h, a Biblioteca Pública Municipal de Varginha recebe mais uma edição do projeto Leia Mulheres. O livro que será discutido é “Cidadã de segunda classe”, da escritora nigeriana Buchi Emecheta.

O livro conta a história de Adah, que precisa lutar contra todo tipo de opressão cultural que recai sobre as mulheres. Nesse cenário, a estratégia para conquistar uma vida mais independente para si e seus filhos é a imigração para Londres. Além do racismo e da xenofobia que Adah até então não sabia existir, ela se depara com uma recepção nada acolhedora de seus próprios compatriotas, enfrenta a dominação do marido e a violência doméstica e aprende que, dos cidadãos de segunda classe, espera-se apenas submissão.

Vem pro nosso encontro, mesmo que não tenha lido. Todos, todas são bem-vindos!”

A Biblioteca Pública de Varginha está localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro.

Mais informações pelo tel/watsapp (35) 3690-2141.

Fonte: Biblioteca Pública de Varginha