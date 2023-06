Bate-papo sobre Publicidade marcou 9° Congresso Internacional do Grupo Unis

Alunos apresentaram quatro VTs publicitários.

Foto: CSul

O Congresso Internacional do Grupo Unis aconteceu entre os dias 22 e 26 de maio, com foco no tema “Somos únicos em um mundo diverso”, que trabalhou a diversidade e a inclusão nas organizações; com palestras, workshops, mesas redondas e atividades culturais.

Os alunos de publicidade apresentaram quatro VTs publicitários que abordaram os seguintes temas: diversidade no Grupo Unis; a representatividade LGBTQIA+ e feminina nas organizações; a relação do

autista com o mercado de trabalho; e por fim, a diversidade e as etnias nas organizações. No final da mostra de VTs, houve uma mesa redonda com os convidados Felipe Barbosa, Head de Mercado do Cesullab; Amanda Venâncio, diretora da Agência de Publicidade Wonder; e do Deputado Estadual, Prof. Cleiton Oliveira, que debateram cada tema sobre diversidade e inclusão, trazendo comentários relevantes e fazendo reflexões sobre o futuro da inclusão e como cada parte da sociedade pode ajudar sendo inclusiva nas relações das organizações e em outros aspectos da vida.

Amanda Venâncio, que criou uma empresa de publicidade onde trabalham só mulheres, falou sobre sua experiência no congresso que “Conversar com tantas pessoas cheias de experiências, faz com que seu trabalho ganhe uma nova bagagem, um novo olhar”. Já Felipe Barbosa, nos conta o que ganhou com o

congresso e o que absorveu com as artes publicitárias dos alunos, “O congresso tem a capacidade de iniciar uma conversa em que se tem que tirar iniciativas e atitudes para continuar transformando nossa carreira, dando um próximo passo para nossa trajetória profissional, para que a gente possa realizar nosso propósito de vida”

Fonte: Gustavo Marangão