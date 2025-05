Bares e restaurantes esperam alta no faturamento no Dia das Mães

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o setor de alimentação, especialmente para restaurantes.

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Uma pesquisa realizada em abril, pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), revela que os estabelecimentos guardam boas expectativas para o Dia das Mães. Quase oito em cada dez estabelecimentos devem abrir no domingo, 11 de maio. Entre esses, 78% esperam faturar mais este ano do que na mesma data do ano passado, sendo que 62% esperam aumentar o faturamento até 20%.

Além disso, 8% esperam aumentar entre 21% e 30%, e para 8% a alta pode passar de 30%. Outros 14% esperam faturar o mesmo que em 2024, e 4% acreditam que haverá queda no faturamento. Já 4% dos estabelecimentos não existiam em 2024 e não têm base para comparação.

Outra boa notícia é que houve queda de oito pontos percentuais no número de empresas trabalhando com prejuízo, em comparação ao mês anterior. No balanço de março, 22% das empresas ainda trabalharam em prejuízo (contra 30% em fevereiro), 39% das empresas registraram equilíbrio financeiro, enquanto 38% apresentaram lucro – 1% das empresas não estavam abertas em fevereiro.

Para Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, o quadro ainda é difícil, mas o aumento do movimento é evidente. “O resultado de março já foi significativamente melhor que o de fevereiro, muito em função do Carnaval. E agora temos duas datas muito importantes pela frente. Há otimismo para o Dia das Mães, nossa segunda melhor data no ano. E em seguida teremos o Dia dos Namorados, nossa melhor data em termos de faturamento. Este ano, aliás, pretendemos promover a Semana dos Namorados, como forma de dar mais opções de comemorações aos casais”, ressaltou.

Apesar do otimismo, os empresários enfrentam desafios para ajustar os preços dos cardápios. A inflação acumulada de 5,48% entre abril de 2024 e março de 2025 não consegue ser repassada aos cardápios pela maioria dos empreendedores. Apenas 38% dos estabelecimentos conseguiram ajustar os preços para acompanhar a inflação, enquanto 33% não conseguiram realizar nenhum reajuste e 21% fizeram algum reajuste, mas abaixo da inflação. Somente 8% disseram ter aumentado preços acima do índice geral de inflação.

Em relação endividamento, 37% dos estabelecimentos acumulam pagamentos em atraso, sendo os impostos federais e estaduais os principais débitos. O número traz uma queda em relação à mesma pesquisa de abril de 2024, quando o número chegava a 40%.

Para Paulo Solmucci, o aquecimento na procura por bares e restaurantes é benéfico, mas não resolve os problemas que vêm se acumulando desde a pandemia. “A Abrasel preparou um plano sinérgico para ajudar os que estão em dificuldades, e estamos trazendo grandes empresas para este esforço, articulando iniciativas isoladas em um movimento mais coordenado. Na próxima semana devemos anunciar estas ações em detalhes”, finalizou.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, 80% dos empresários do setor esperam faturar mais no Dia das Mães. Em comparação com o mesmo período do ano passado, outros 11% esperam faturar o mesmo que em 2024, e apenas 3% esperam queda no faturamento (6% dos estabelecimentos não existiam em 2024).

15% estimam aumentar o faturamento em até 5%;

30% estimam aumentar o faturamento entre 6% e 10%;

17% estimam aumentar o faturamento entre 11% e 20%;

6% estimam aumentar o faturamento entre 21% e 30%;

12% estimam aumentar o faturamento acima de 30%.

Em relação a situação financeira, 23% das empresas operaram em prejuízo em março, uma queda de 7% em relação ao mês anterior. Outras 40% fizeram lucro e 36% registraram estabilidade (1% das empresas não existiam). Além disso, 35% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses; 55% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e 10% reajustaram acima da inflação.

Outro dado importante é que 34% das empresas têm dívidas em atraso. Entre os principais débitos estão os impostos federais (76%), impostos estaduais (52%) e empréstimos bancários (36%).

Para a presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha, a data é estratégica e oportuna para obter resultados positivos. “Não podemos esquecer do Dia dos Namorados, que também é uma data estratégica. Isso demonstra a importância das datas comemorativas para a recuperação do setor”, explicou.

Sul de Minas

De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Minas, André Yuki, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o setor de alimentação, especialmente para restaurantes. “A perspectiva de vendas é otimista, e dependendo da localização e do tipo de serviço oferecido, o faturamento pode crescer entre 20% e 50% em comparação a um domingo comum”, afirmou.

Ainda segundo André Yuki, muitas famílias optam por celebrar a ocasião com almoços e jantares especiais fora de casa, tornando essa, uma excelente oportunidade para os estabelecimentos do setor.

“Para os empresários, este é um momento estratégico para fidelizar e atrair novos clientes. Restaurantes que oferecem experiências memoráveis, além de um excelente atendimento e pratos saborosos, podem se destacar. Promoções como menus exclusivos para a data, combinados com sobremesas ou bebidas diferenciadas, ajudam a impulsionar o ticket médio. Outra alternativa é investir em presentes personalizados para tornar a experiência ainda mais especial. Já para os clientes, o ideal é garantir a reserva antecipadamente, evitando imprevistos e assegurando uma experiência tranquila e bem planejada”, enfatizou.

Rolando Brandão, vice-presidente da Abrasel no Sul de Minas e presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA), cita que a região é muito procurada por turistas em datas comemorativas, e no Dia das Mães não é diferente, uma vez que muitos filhos que moram em outras regiões do estado e até fora de Minas, buscam passar o fim de semana comemorativo com suas mães na região.

“Algumas cidades se destacam por várias questões, como as regiões de Delfim Moreira, Maria da Fé e Monte Verde, onde as baixas temperaturas elevam a procura pela gastronomia de frio. Em Pouso Alegre, região de Itajubá e também no Circuito das Malhas, pratos típicos e restaurantes renomados são opções ricas para levar às mães para um jantar especial”, explicou Rolando.

Ainda segundo o vice-presidente da Abrasel no Sul de Minas, os restaurantes associados se preparam muito bem para o Dia das Mães e também para a véspera. “Muitas pessoas gostam de buscar a alimentação fora do lar na sexta-feira e sábado, deixando o domingo para comemorações em casa. Enquanto outros fazem o reverso. Por isso o setor se prepara para aumentar o faturamento em todo fim de semana no Sul de Minas. A nossa gastronomia, em toda sua riqueza e diversidade, é uma opção de presente para as mães que gostam de comer bem e em ambientes especiais”, ressaltou.

Em Poços de Caldas, a conselheira da Abrasel, Gina Carneiro, espera um aumento de 30% em relação a domingos normais. “Em relação ao ano passado, esperamos um aumento de 10%, visto que atendemos muitos turistas e que em Poços de Caldas o turismo está crescendo exponencialmente. O Dia das Mães é uma das melhores datas para os restaurantes, visto que os filhos costumam tirar as mães do fogão e presenteá-las com um almoço fora de casa. Muito justo! Nosso restaurante, como todos os anos, saúda as mamães com um mimo, além de um cardápio especial no domingo. Não podemos deixar passar em branco uma data tão importante”, afirmou.

Em Caxambu e São Lourenço, o conselheiro da Abrasel, Fernando Lopes, conta que o Circuito das Águas é sempre um destino muito procurado e no Dia das Mães, o movimento se intensifica. “Os turistas vêm em busca de um momento especial com a família e aproveitam a beleza natural, o clima agradável e, claro, a gastronomia local. Os restaurantes da região se preparam com cardápios especiais e reforços nas equipes para receber esse público com todo o carinho. É uma data muito significativa e sentimos uma alegria enorme em fazer parte dessas celebrações familiares”, disse.

Fonte: Ana Luísa Alves / Abrasel Sul de Minas