Barbosa vai impactar mercado imobiliário mais uma vez

Depois do maior empreendimento de Minas Gerais, incorporadora vai lançar mais um gigante.

Os olhos do Brasil se voltaram para Varginha desde o lançamento e início das obras do New York Tower. O empreendimento da Barbosa ganhou destaque não só por ser o maior residencial do estado, mas por ter uma arquitetura única e uma estrutura completa, proporcionando aos moradores a experiência de viver em um resort.

Todo o planejamento foi convertido em sucesso total de vendas e hoje, um ano após chegar ao mercado, as unidades estão praticamente esgotadas. A incorporadora segue com as obras à todo vapor e dentro do prazo, se preparando para finalizar toda a supra estrutura até o final deste ano.

Durante o mês de março a empresa chamou a atenção de todos, divulgando em suas redes sociais a campanha de lançamento de mais um empreendimento. Com data marcada para o evento de apresentação, que será nesta quarta-feira, 30, tem sido publicados detalhes e prévias do que vem por aí.

O conceito do empreendimento já foi revelado e é inspirado em uma das capitais símbolo de charme e elegância, a cidade de Paris. A arquitetura foi baseada em um dos monumentos mais famosos do mundo e faz referência a Torre Eiffel.

Desta vez com uma proposta de compactos de luxo, a grife imobiliária da Barbosa apresenta o Paris by Barbosa. A segurança e grandiosidade tradicionais, associadas a espaços versáteis e bem planejados.

O evento de lançamento promete ser um sucesso total, com a expectativa de esgotar todas as unidades do empreendimento. Além disso há uma curiosidade geral para conhecer a fachada e os detalhes do projeto.