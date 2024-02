Banho da Doroteia é amanhã em Varginha e promete agitar a cidade!

A tradicional festa de pré-carnaval de Varginha, será realizada neste sábado, das 14h às 23h, na Praça do ET.

Foto: Prefeitura de Varginha

Está tudo pronto para o Banho da Dorotéia 2024, tradicional festa pré-carnavalesca realizada pela Prefeitura de Varginha. O evento, que tem coordenação da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC, será neste sábado, dia 3, com 9 horas de programação, a partir das 14h, na Praça do ET e Concha Acústica.

A diversão terá início às 14 horas com a DJ Duda Santos animando a criançada. Às 15h30 o animado banho de espuma para os pequenos tomará conta do ambiente, proporcionando momentos inesquecíveis.

A partir das 16 horas, os blocos, incluindo os tradicionais Viúvas Virgens e Império da Serrinha, agitarão as ruas da cidade, prometendo colorir ainda mais a festa.

Às 18 horas, a bateria Nota 10 dará um verdadeiro show, elevando a energia dos foliões. Às 19h30 Adriano Gonçalves agitará a galera, preparando todos para o banho de espuma às 20h30.

Para encerrar a noite com chave de ouro, às 21 horas, a aguardada apresentação da banda Babado Novo promete ser o ponto alto do evento, garantindo um espetáculo inesquecível para todos os presentes.

A exemplo dos eventos organizados pela Administração Municipal, o Banho da Dorotéia terá rígida revista para entrar na área da festa que estará delimitada por gradil. A festa contará com as forças de segurança como Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e segurança contratados pela Prefeitura para reforçar ainda mais a segurança no local e nas imediações.

A festa também será monitorada por câmeras, cujas imagens serão acompanhadas em tempo real por agentes das forças de segurança.

Além de toda a estrutura de segurança, o Banho da Dorotéia também terá praça de alimentação e banheiros químicos para o conforto dos participantes.