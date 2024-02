Banho da Doroteia 2024: Pré-Carnaval de Varginha foi um sucesso

Das 14h até às 23h30, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos desfrutaram de uma programação animada.

Foto: Prefeitura de Varginha

“Estava perfeito, me diverti como em muitos carnavais não conseguia. Foi surpreendente, revivi lembranças da juventude.” Esse foi um dos elogios publicados em redes sociais sobre o pré-carnaval de Varginha, o tradicional Banho da Dorotéia 2024.

A festa atraiu uma multidão, calculada pelas forças de segurança em aproximadamente 10 mil pessoas. Segundo a secretária de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho, “o Banho da Dorotéia deste ano atraiu um recorde de público diversificado para a praça, que desfrutou de nove horas de show com muita animação e segurança, proporcionando momentos de alegria para todas as idades”.

Das 14h até às 23h30, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos desfrutaram de uma programação animada. Para o vice-prefeito Leonardo Ciacci, “ver casais com bebês de colo, famílias levando as crianças para se divertir e os adultos curtindo fizeram da festa um lindo pré-carnaval”.

A programação começou com a DJ Duda Santos. O Banho de Espuma infantil iniciou às 15h e durou mais de 1h30, alegrando a criançada e os adultos que as acompanhavam. Enquanto isso, os desfiles começaram, primeiro com o Bloco Viúvas Virgens, cujos integrantes, vestidos de preto, arrancaram risadas do público ao som da bateria que fez muita gente sambar.

Na sequência, teve apresentação da banda A Campada. A Bateria da Império da Serrinha fez mais uma participação histórica no pré-carnaval com dezenas de integrantes com abadás. Já a Bateria Nota 10 se apresentou na Concha Acústica e por aproximadamente 1h foi acompanhada por um coro do público com sucessos musicais. Adriano Gonçalves se apresentou às 19h30.

A atração principal, a banda Babado Novo, assumiu o comando do Banho da Dorotéia às 21h e com carisma e muita animação fez a festa das milhares de pessoas que nem mesmo a chuva fez desistir de curtir a noite.

“Parabéns para o público que compareceu e fez do Banho da Dorotéia uma linda festa”, declara o prefeito Vérdi Melo. Ele também registra o agradecimento a todos que organizaram, trabalharam e de alguma forma contribuíram para que o evento obtivesse o grande sucesso.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC – enfatiza que a parceria com a Guarda Civil Municipal – GCM, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, brigadistas, Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, barraqueiros, equipes da limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Sosub e dos caminhões de lixo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA e outros parceiros como as equipes de sonorização contribuíram significativamente para o êxito do evento.

Fonte: Prefeitura de Varginha