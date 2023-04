Banda Red Hotaria se apresenta pela 1ª vez no projeto 5ª da Boa Música

Esta é a edição nº 444 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Californication, Under The Bridge, Otherside e outros hits eternizados pela consagrada banda Red Hot Chili Peppers serão tocadas no 5ª da Boa Música desta semana pela banda Red Hotaria. O show é nesta quinta-feira (13/04), das 20h às 22h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita.

É a primeira vez que o grupo que tem uma longa jornada pelos palcos da região e é formado por Ricardo Biaso (voz), Gabriel de Paiva (bateria), Felipe Krauss (guitarra) e Edilenon Bernardes (baixo) se apresenta no 5ª da Boa Música.

Esta é a edição nº 444 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural. Conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e imprensa de Varginha e região.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha