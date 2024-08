Banda da ESA se apresenta nesta quarta no Via Café Shopping Center

A atração é gratuita e será realizada às 19h, na Praça de Eventos do shopping, no acesso principal.

Foto: Divulgação / ESA

Para celebrar o Dia do Soldado, comemorado dia 25 de agosto, o Via Café Shopping Center receberá, nesta quarta-feira (28/8), uma apresentação especial da Banda de Música da Escola dos Sargentos das Armas (ESA), de Três Corações. A atração é gratuita e será realizada às 19h, na Praça de Eventos do shopping, no acesso principal.

A banda de música da ESA conta com cerca de 50 músicos que, sob o comando do Tenente Emerson Bernardo dos Santos, irá tocar diversos instrumentos como clarinetas, saxofones, trompas, trompetes, trombones e tubas. Entre o repertório escolhido para o concerto especial do Via Café, estão: Comandos se Vão, Sonífera Ilha, Canção do Exército, além das trilhas sonoras de Capitão América e Game of Thrones.

O evento contará, ainda com a presença do Diretor de Educação Técnica Militar, General de Divisão Rogério Cetrim de Siqueira e o Comandante da Escola de Sargentos das Armas, General de Brigada Carlos Marcelo Teixeira Costa.

“Somos um espaço muito dinâmico e democrático com opções para agradar a todos os segmentos da população sul-mineira. Por isso, para comemorar esse dia tão importante para o país, mais uma vez, contaremos com um concerto super especial da Banda de Música da ESA que, certamente, vai emocionar a todos”, diz a coordenadora de Marketing do shopping, Priscila Pompeu.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center