Banda Brasa se apresenta pela primeira vez no 5ª da Boa Música desta semana

O show acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha das 20h às 22h. A entrada é gratuita.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O 5ª da Boa Música desta quinta-feira (27/04) vai apresentar o melhor do Rock Nacional no ritmo da Jovem Guarda. Em versões cheias de energia e autenticidade, a banda Brasa, de Varginha, toca pela primeira vez no projeto. O show acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha das 20h às 22h. A entrada é gratuita.

Formada em 2020, a banda Brasa é composta por Suellen Rodrigues (vocal), Renan Borges (guitarra), Marcelo Alves Claudino (contrabaixo) e Bruno Rodrigues Alves (bateria).

O público pode esperar músicas que vão desde os clássicos dos Mutantes e Secos e Molhados, aos embalos de Roberto Carlos, Erasmo e toda a turma dos anos 60, passando pelos anos 70, 80 e 90, com Blitz, Gang 90, Elis, Rita Lee, Raul, entre outros.

Esta é a edição nº 445 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural. Conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e imprensa de Varginha e região.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha