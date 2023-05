Banda Bad Road é a próxima atração da 5ª da boa música

A apresentação acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na próxima quinta-feira (25/05), às 20h, o projeto 5ª da Boa Música traz a Banda Bad Road, de Varginha. É a primeira vez que o grupo se apresenta na Estação Ferroviária e promete agitar o público com sucessos dos anos 60′ 70′ 80′, focando no Classic Rock, o Rock nacional, passando também pelo Pop Rock internacional, usando como referência algumas bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Barão Vermelho, Kiss e muitas outras.

A banda, formada em 2021, atualmente é composta por Jean Pierre (guitarra), Sérgio Mesquita (baixo), André Cazelato (bateria) e Rodolfo Thomé (vocalista). A banda vem se apresentando em casas noturnas e eventos, onde sempre entrega um show energético, carismático, recheado de hinos do Rock.

A apresentação acontece na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. A entrada é gratuita. Esta é a edição n.º 447 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural. Conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e imprensa de Varginha e região.

Fonte: Prefeitura de Varginha