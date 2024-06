Balcão de Empregos realiza processo seletivo para o preenchimento de 20 vagas de trabalho

O GrupoSC será responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, em parceria colaborativa com a distribuidora farmacêutica GrupoSC anuncia a realização de um processo seletivo para o preenchimento de 20 vagas de trabalho.

O processo seletivo está agendado para sexta-feira, 07 de junho de 2024. Os interessados devem contatar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde o Balcão de Empregos está localizado, no dia 06 de junho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para marcar uma entrevista. O contato pode ser feito pelo telefone (35) 3690 4032 ou pessoalmente no endereço Rua José Gonçalves Pereira, nº 129, 2º andar, Vila Pinto. No dia do processo seletivo, os candidatos devem trazer seus currículos.

As vagas disponíveis são para a função de Auxiliar Logístico, confira os requisitos:

Horário das vagas: 18:00 às 03:22h (seg – sex)

Responsabilidades e atribuições:

Realizar as etapas de armazenagem e/ou recebimento de produtos;

Efetuar a etiquetação ou cadastramento em sistema;

Realizar separação dos produtos, utilizando o coletor de dados para localização do produto, após a emissão do pedido;

Fazer reposição de produtos e montagem de caixas conforme demanda;

Realizar a pré conferência e embalagem do produto;

Efetuar a organização dos pedidos, no processo de expedição, para garantir a coleta e conferência do pedido, após o fechamento do packing;

Benefícios:

Plataforma de Desenvolvimento/ Educacional e Programas de Desenvolvimentos;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Transporte fretado;

Vale Refeição ou Vale Alimentação;

Cesta básica

Observações:

O GrupoSC será responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Para se candidatar as vagas, é necessário ter a partir de 18 anos, ensino médio, e no caso dos homens, possuir o certificado de reservista ou dispensa militar.

Fonte: Prefeitura de Varginha