Balcão de Empregos de Varginha Itinerante leva oportunidades às comunidades

O Balcão de Empregos Itinerante será realizado no sábado, 28/06/25, às 9h, na sede do Conselho Comunitário do bairro São Sebastião.

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha conta com o Balcão de Empregos Itinerante. É uma ação social e econômica com o objetivo de aproximar as oportunidades de trabalho das comunidades da cidade. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Municipal de Governo.

Coordenado pelos secretários Henrique Touguinha (Desenvolvimento Econômico) e Honorinho Ottoni (Governo), o projeto é executado pela Divisão de Relações com a Comunidade, sob a gerência de André Wyver, em parceria com os Conselhos Comunitários.

A proposta é simples e eficaz: levar vagas de emprego diretamente aos bairros, eliminando barreiras de deslocamento e acesso à informação. A iniciativa também oferece orientações sobre processos seletivos, oficinas de elaboração de currículo, treinamentos para entrevistas de emprego e ações de capacitação profissional.

A fase piloto será realizada no bairro São Sebastião, escolhido por contar com um Conselho Comunitário recém-reformado e com a forte atuação.

O Balcão de Empregos Itinerante será realizado no sábado, 28/06/25, às 9h, na sede do Conselho Comunitário do bairro São Sebastião. A ação serão divulgadas com antecedência através de veículos comunicação, redes sociais e estabelecimentos comerciais do bairro.

A expectativa é que o Balcão de Empregos Itinerante aumente a empregabilidade nas comunidades, reduza as desigualdades sociais, fortaleça os Conselhos Comunitários e gere desenvolvimento local.

Segundo os idealizadores, o sucesso da iniciativa depende do envolvimento conjunto do Poder Público, setor empresarial, lideranças comunitárias e da própria população.

Fonte: Prefeitura de Varginha