Balcão de Empregos da Prefeitura tem 258 vagas abertas nesta segunda-feira

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 07 de novembro de 2023

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha ou encaminhar para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, colocando no assunto do e-mail o nome da vaga que deseja se candidatar.

Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129-2º andar- Vila Pinto

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08 h às 12 h e das 13h30 às 17 h.

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Açougueiro: Sem experiência, ensino fundamental

Ajudante de Carga e Descarga: Com experiência, ensino médio

Ajudante de Depósito: Sem experiência, cursando ensino superior

Ajudante de Eletricista: Com experiência, ensino fundamental

Ajudante de Produção: Sem experiência, ensino médio

Almoxarife: Semexperiência, ensino médio

Analista de Suporte em Área Pública (Compras/ Licitação):Com experiência, ensino superior

Assistente Comercial: Com experiência, cursando ensino superior

Assistente de Controladoria (para Três Corações): Com experiência, ensino superior ou cursando em Ciências Contábeis, experiência na área fiscal

Assistente de Oficina: Sem experiência, ensino médio

Assistente de RH – Disponibilidade de horários (vaga temporária, podendo ser prorrogada): Com experiência, Curso superior completo ou cursando (Psicologia, Tecnólogo RH, Administração), experiência com seleção de pessoas

Assistente Logística: Com experiência, ensino médio

Atendente de Balcão: Com experiência, ensino médio

Atendente, Vendedor (a): Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar Administrativo: Com experiência, ensino médio

Auxiliar Contábil: Com experiência, cursando ensino superior

Auxiliar de Apoio Logístico (vaga temporária): Sem experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Compras: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Cozinha: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Cozinha, Garçom ou Garçonete: Com experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Entregas: Sem experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Limpeza: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Manutenção: Cpom experiência, ensino médio

Auxiliar de Manutenção Predial com NR35: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Mecânico de Refrigeração: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Padeiro: Sem experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Produção (borracheiro): Sem experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Produção: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Produção – Separador e Fracionador: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Serviços Gerais (ruralista): Sem experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Serviços Gerais: Ter experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza): Sem experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Vendas: Com experiência, ensino médio

Auxiliar Logístico: Com experiência ou sem experiência, ensino médio

Balconista: Sem experiência, ensino médio

Balconista de Farmácia l: Com experiência, ensino médio

Borracheiro: Com experiência, ensino fundamental

Borracheiro: Sem experiência, escolaridade não exigida

Comprador Pleno (contrato temporário com possibilidade de efetivação): Com experiência, curso superior completo em Engenharia, Administração ou áreas afins. Experiência em compras especificamente em negociações, compra de materiais diretos e equipamentos.

Conferente de Cargas: Com experiência, ensino médio

Cozinheira ou Saladeira: Com experiência, escolaridade não exigida

Desenvolvedor Delphi: Com experiência, ensino superior

Doméstica: Com experiência, escolaridade não exigida

Doméstica/Babá: Com experiência, escolaridade não exigida

Eletricista de Automóveis: Com experiência, ensino médio

Executivo de Contas: Com experiência, ensino superior

Faxineiro: Com experiência, ensino fundamental

Gerente de Restaurante: Com experiência, ensino médio

Jovem Aprendiz: Sem experiência

Lavagem de Motores e Peças (serviços gerais): Sem experiência, escolaridade não exigida

Líder de Estoque: Com experiência, ensino médio

Líder de Operações (Logística): Com experiência, ensino médio

Lubrificador: Com experiência, ensino médio

Montador de Forro PVC: Sem experiência, ensino fundamental

Motorista D: Com experiência, ensino fundamental

Operador de Coleta (Empilhadeira): Com experiência, ensino fundamental

Operador de Guindaste: Com experiência, ensino fundamental

Operador de Máquina: Operador de Máquina: Com experiência, ensino médio

Operador de Processo de Produção: Sem experiência, escolaridade não exigida

Operador de Supermercado: Sem experiência, ensino médio

Operador Logístico (Empilhadeira): Com experiência, ensino médio

Operadora de Caixa: Com experiência, ensino médio

Pedreiro: Com experiência, ensino fundamental

Representante Comercial: Com experiência, ensino médio

Representante Comercial Farmacêutico c/ carro próprio: Com experiência, ensino médio

Serralheiro: Com experiência, ensino fundamental

Servente: Sem experiência, escolaridade não exigida

Servente de Limpeza: Com experiência, escolaridade não exigida

Serviços Gerais (Limpeza): Com experiência, ensino fundamental

Serviços Gerais: Com experiência, ensino fundamental

Supervisor de Montagem de Placas: Com experiência, ensino médio

Supervisor de Vendas: Com experiência, ensino médio

Técnico de Copiadora: Com experiência, escolaridade não exigida

Técnico de Informática: Com experiência, cursando ensino superior

Técnico em Mecânica: Sem experiência, escolaridade não exigida

Técnico Mecânico de Refrigeração: Com experiência, ensino médio

Vendedor: Sem experiência, ensino fundamental

Vendedor (a): Com experiência, ensino médio

Vendedor de Balcão- Locação de máquinas: Com experiência, ensino fundamental

Vendedor (a) Externo: Com experiência, cursando ensino superior

Vendedor Interno: Com experiência, ensino médio

Vendedora: Com experiência, ensino médio

Vendedor/Atendente: Sem experiência, ensino médio

Fonte: Prefeitura de Varginha