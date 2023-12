Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha tem 322 vagas disponíveis esta semana

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 26 de Dezembro de 2023

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha ou encaminhar para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, colocando no assunto do e-mail o nome da vaga que deseja se candidatar.

Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129-2º andar- Vila Pinto

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos. Total: 322 vagas

-Ajudante de Distribuição: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Ajudante de Motorista (Entregas): Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Ajudante de Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Ajudante Geral de Produção: Experiência exigida, Ensino Médio

-Analista de Qualidade: Experiência exigida, Ensino Médio

-Assistente Comercial: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Assistente de Contas a Receber: Experiência exigida, Ensino Superior

Atendente Vendedora: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Escolaridade não exigido

-Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar Contábil: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

-Auxiliar de Almoxarifado: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Apoio Logístico: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Auxiliar de Armazém: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de Manutenção Predial: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de Montagem: Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de padeiro (padeiro): Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Produção: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Produção (Separador e Fracionador): Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Serralheiro: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Serviços Gerais: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Auxiliar de Serviços Gerais: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Serviços Gerais: Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Auxiliar de T.I: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

-Auxiliar de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Vendas: Experiência não exigida, Não exigido

-Auxiliar de Vendas: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Auxiliar de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

-Auxiliar Eletricista Montador: Experiência exigida, Não exigido

-Auxiliar Logístico I: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Auxiliar Mecânico de Montagem Industrial: Experiência exigida, Ensino Médio

-Balconista: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Borracheiro: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Borracheiro: Experiência não exigida, Escolaridade não exigida

-Borracheiro: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Capineiro: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Carregador: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Churrasqueiro: Experiência exigida, Ensino Médio

-Coordenador/ Supervisor de Qualidade: Experiência exigida, Ensino Médio

-Copeira: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Cozinheira ou Saladeira: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Desenvolvedor Delphi: Experiência exigida, Ensino Superior

-Eletricista: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Eletricista de Automóveis: Experiência exigida, Ensino Médio

-Eletricista Montador: Experiência exigida, Ensino Médio

-Empregada Doméstica: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Estágio em TI: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

-Estoquista: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Estoquista: Experiência exigida, Ensino Médio

-Estoquista: Experiência exigida, Ensino Médio

-Executivo de Contas: Experiência exigida, Ensino Superior

-Frentista: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Funileiro/Lanterneiro: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Garçom/ Garçonete: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Garçom: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Gerente de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

-Lubrificador: Experiência exigida, Ensino Médio

-Manobrista 1: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Mecânico de Montagem Industrial: Experiência exigida, Ensino Médio

-Mecânico Diesel: Experiência exigida, Não exigido

-Monitor de Trânsito: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Monitora Escolar: Experiência não exigida, Não exigido

-Montador de Forro PVC: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

-Motorista CNH D: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Motorista CNH D: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Motorista Escolar: Experiência não exigida, Não exigido

-Motorista Rodotrem: Experiência exigida, Escolaridade não exigida

-Operador da Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

-Operador de Coleta (Empilhadeira): Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Operador de Empilhadeira: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Operador de Máquina: Experiência exigida, Ensino Médio

-Operador Logístico (Empilhadeira): Experiência exigida, Ensino Médio

-Operador(a) de Caixa: Experiência exigida, Ensino Fundamental

-Porteiro Diurno e Noturno: Experiência exigida, Não exigido

-Recepcionista: Experiência exigida, Ensino Médio

-Representante Comercial: Experiência exigida, Ensino Médio

-Técnico de Copiadora: Experiência exigida, Não exigido

-Técnico/ Mecânico de Refrigeração: Experiência exigida, Ensino Médio

-Vendedor (a): Experiência não exigida, Não exigido

-Venda de Software: Experiência exigida, Ensino Superior

-Vendedor (a) Loja Centro: Experiência exigida, Ensino Médio

-Vendedor (a) Loja Shopping: Experiência exigida, Ensino Médio

-Vendedor Atacado: Experiência exigida, Ensino Médio

-Vendedor Externo: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

-Vendedor Interno: Experiência exigida, Ensino Médio

-Vendedora: Experiência não exigida, Ensino Médio

Fonte: Prefeitura de Varginha