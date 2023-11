Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha se torna uma importante ferramenta na busca de emprego

Com a colaboração do Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, o GrupoSC já contratou mais de 170 novos colaboradores.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha situado estrategicamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, é um espaço de excelência com estrutura completa e equipe altamente capacitada para auxiliar as pessoas que buscam uma recolocação no mercado de trabalho, além de ser uma ferramenta muito útil para as empresas que buscam mão de obra qualificada.

A prova da eficiência do trabalho desenvolvido no Balcão de Empregos, é o apoio dado ao GrupoSC, a maior distribuidora de medicamentos da América Latina, recém-estabelecida em Varginha. Com a colaboração do Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, o GrupoSC já contratou mais de 170 novos colaboradores.

“Para nós é uma satisfação poder apoiar em todos os aspectos na atração e retenção de empresas em nosso município, que passa desde a prospecção das mesmas até a qualificação de mão de obra e apoio nos processos seletivos por meio do balcão de empregos. Estamos felizes com os resultados”, comemora o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, Juliano Cornélio.

A Supervisora de RH do GrupoSC, Verônica Luiz Santos Senna conta sua experiência com o Balcão de Empregos da prefeitura.

“Quando recebi o convite de estar à frente do projeto de abertura de mais um CD do GrupoSC o que mais me preocupava era como iríamos contratar tantas pessoas em uma cidade desconhecida por nós e para a minha surpresa pude contar com o apoio do balcão de empregos que além de nos oferecer toda a estrutura física para a realização das entrevistas, foi um facilitador para nos ajudar na prospecção da maioria dos colaboradores já contratados pelo GrupoSC. Gratidão a todos os membros do balcão que esteve e estão juntos com a gente no propósito de gerar mais emprego para a cidade de Varginha e levar mais saúde para mais pessoas”, conta a supervisora.

O senhor Hélio Costa, 54 anos, conta que estava a procura há alguns meses e que por meio do balcão conseguiu emprego. Ele conta também como foi recebido pelos profissionais do balcão que deu todo o suporte a ele, até a contratação.

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13e30h às 17h e está localizado na Rua José Gonçalves Pereira, nº 1129- 2º andar- Vila Pinto.

Fonte: Prefeitura de Varginha