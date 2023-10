Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha possui 347 vagas de empregos disponíveis

Vagas atualizadas em 17 de outubro de 2023

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 09 de outubro de 2023.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha que funciona na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ou pelo e-mail: curriculo@varginha.mg.gov.br descrevendo o nume da vaga no assunto do e-mail.

Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129- 2º andar- Vila Pinto

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h.

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Açougueiro: Sem experiência, ensino fundamental

Ajudante de Carga e Descarga: Com experiência, ensino médio

Ajudante de Depósito: Sem experiência, cursando ensino superior

Ajudante de Eletricista: Com experiência, ensino fundamental

Ajudante de Produção: Sem experiência, ensino médio

Ajudante Geral, que tenha conhecimento de medidas e montagem, trabalho em altura: Com experiência, escolaridade não exigida

Atendente (secretária, vendedora): Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar Administrativo: Com experiência, ensino médio

Auxiliar Administrativo: Exige experiência, não exige escolaridade

Auxiliar de Cozinha: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Compras: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Cozinha: Exige experiência, ensino médio

Auxiliar de Eletricista: Exige experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Limpeza: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Manutenção predial com NR35: Com experiência, escolaridade não exigida

Auxiliar de Produção: Sem experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Produção: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Produção – Separador: Com experiência, ensino médio

Auxiliar de Serviços Gerais: Com experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – PCD: Sem experiência, ensino fundamental

Auxiliar de Vendas: Com experiência, ensino médio

Auxiliar Logístico I: Sem experiência, ensino médio

Balconista de Farmácia 1: Com experiência, ensino médio

Borracheiro: Sem experiência, escolaridade não exigida

Borracheiro: Com experiência, ensino fundamental

Caixa: Com experiência, ensino médio

Conferente de cargas: Com experiência, ensino médio

Consultor Comercial de Iindústria Farmacêutica: Exige experiência, ensino médio

Domestica/babá: Desejável, escolaridade não exigida

Eletricistas, auxiliar de eletricista, pedreiro e auxiliar geral: Sem experiência, ensino médio

Faxineiro: Com experiência, ensino fundamental

Gerente de Restaurante: Com experiência, ensino médio

Líder de estoque: Exige experiência, ensino superior

Lubrificador: Com experiência, ensino médio

Montador de Forro PVC: Sem experiência, ensino fundamental

Motorista D: Com experiência, escolaridade não exigida

Operador de Empilhadeira: Exige experiência, ensino fundamental

Operador de Máquina: Com experiência, ensino médio

Operador de Proc. de Produção (Construção Civil): Sem experiência, escolaridade não exigida

Operador de Supermercado: Sem experiência, ensino médio ou cursando

Operador de caixa: Com experiência, ensino médio

Pedreiro: Com experiência, ensino fundamental

Porteiro 12×36: Com experiência, ensino fundamental

Serralheiro: Com experiência, ensino médio

Servente: Sem experiência, não exige escolaridade

Servente: Com experiência, não exige escolaridade

Servente de Limpeza: Com experiência, escolaridade não exigida

Técnico Copiadora: Com experiência, não exigido

Técnico/mecânico de refrigeração: Com experiência, ensino médio

Vendas de loja (atendimento): Com experiência, ensino fundamental

Vendedor: Sem experiência, ensino fundamental

Vendedor de balcão- locação de máquinas: Exige experiência, ensino fundamental

Vendedor (a) Interno (a): Com experiência, ensino médio

Vagas do GrupoSC, total: 250 vagas divididas nas seguintes funções:

-Auxiliar de Logística: Disponibilidade de horário; Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio

-Técnico de Manutenção predial: Desejável experiência anterior na função, Nível Técnico em Edificações Completo ou NR18, NR38 atualizados

Assistente Comercial: Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio e Conhecimento básico em pacote Office

Assistente administrativo (logística): Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio e Conhecimento básico em pacote office

Vaga assistente administrativo (PCD): Desejável experiência anterior na função, Ensino Médio

Líder de Logística: Desejável experiência anterior na função, Ensino Superior cursando ou completo em Logística, Administração ou áreas correlatas

Operador de Empilhadeira: Ensino Médio, Curso – Operador de Empilhadeira.

Total de vagas disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha: 347 vagas

Fonte: Prefeitura de Varginha