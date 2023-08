Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha e empresa Fertipar anunciam processo seletivo para 22 vagas

As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação.

Foto: Prefeitura de Varginha

O Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha, em parceria com a empresa Fertipar, está promovendo um processo seletivo para preencher 22 vagas na empresa. As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Produção Júnior e Operador de Pá Carregadeira.

As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação. Para participar do processo seletivo, é necessário ter a idade mínima de 20 anos e entrar em contato pelo telefone (35) 3690 4032 nos dias 14 e 15 de agosto. Ter experiência na área será considerado um diferencial, porém, candidatos sem experiência também serão avaliados.

Saiba mais sobre as vagas disponíveis:

-Auxiliar de Serviços Gerais: 01 vaga

Atribuições: Auxiliar em pequenos reparos de manutenção predial e limpezas em geral.

Pré requisitos:

Desejável já ter exercido tarefas de serviços/ reparo de manutenção predial/ jardim;

Disponibilidade para trabalhar em turnos;

-Auxiliar de Produção Júnior: 20 vagas

Atribuições: Auxiliar nas atividades gerais da área e nos processos de produção

Pré requisitos:

Desejável já ter trabalhado em atividades rurais, carga e descarga ou construção civil;

Ensino Fundamental Completo;

Disponibilidade para trabalhar em turnos;

Operador de Pá Carregadeira: 01

Atribuições:

Operar a máquina e controle dos equipamentos de produção, promovendo o desenvolvimento de produtos de modo que prepare materiais para alimentação de linhas de produção, organizar a área de serviço, abastecer linhas de produção.

Disponibilidade de trabalhar em turnos;

Desejável ter curso de Retroescavadeira;

CNH categoria D

As inscrições serão realizadas nos dias 14 e 15. Durante o contato telefônico, os interessados serão informados sobre os documentos necessários para a inscrição, bem como o local, dia e horário das entrevistas.

Atualmente, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha tem se destacado como uma importante parceria com diversas empresas locais, facilitando o acesso dos cidadãos ao mercado de trabalho.

Portanto, se você está em busca de uma nova colocação profissional, não deixe de participar do processo seletivo para essas 22 vagas.

Fonte: Prefeitura de Varginha