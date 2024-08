Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha divulga vagas disponíveis esta semana

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa as vagas de empregos disponíveis no Balcão de Empregos. Atualizadas no dia 05 de Agosto de 2024

Para concorrer a uma das vagas disponíveis é necessário cumprir os requisitos pertinentes a vaga e entregar o currículo no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha ou encaminhar para o e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, colocando no assunto do e-mail o nome da vaga que deseja se candidatar.

Endereço: Rua José Gonçalves Pereira, nº 129-2º andar- Vila Pinto

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

A empresa solicitante é responsável pela definição de requisitos, condução do processo seletivo e o retorno para os candidatos.

Açougueiro: Experiência exigida, Ensino Médio

Agente de Viagem: Experiência exigida, Ensino Médio

Ajudante de Produção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Ajudante de Instalação de Comunicação Visual: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Ajudante de Motorista: Experiência não exigida, Ensino Médio

Ajudante de Produção: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Ajudante de Sinalização: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Entrega Materiais para Construção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Geral: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Ajudante Geral: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Ajudante Industrial: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Analista Financeiro: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista de Custos – PJ Home Office: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista de Licitação: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista de Pesquisa e Desenvolvimento: Experiência exigida, Ensino Superior

Analista de Qualidade: Experiência exigida, Ensino Médio

Aplicador de Adesivo: Experiência exigida, Ensino Médio

Assistente de Marketing: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Assistente Fiscal: Experiência exigida, Cursando Ensino Superior

Atendente: Experiência exigida, Ensino Médio

Atendente de Restaurante: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar Administrativo: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar Administrativo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar Administrativo: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar Administrativo: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Cozinha: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Cozinha: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Crediário (Caixa): Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Depósito: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Enfermagem: Com experiência em UTI Pediátrica, Ensino Médio

Auxiliar de Entrega: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Escritório: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Escritório/Atendimento e Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Estoque: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Laboratório: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Lavanderia: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Limpeza: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Limpeza: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Logística: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Logística Conferente Expedição: Experiência exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Marcenaria: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Mecânico: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Montagem (Vidraçaria): Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Produção: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Produção (Construção Civil): Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção (Construção Civil): Experiência exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de Produção de Ferragem Armada: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar de produção Jr: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza): Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza): Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Auxiliar de Vendas: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar Logístico: Experiência não exigida, Ensino Médio

Auxiliar Logístico I: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar Logístico I(Exclusivo PCD): Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Auxiliar Mecânico: Experiência não exigida, Ensino Médio

Balconista: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Balconista Atendente: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Bombeiro Hidráulico: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Bombeiro Hidráulico: Experiência exigida, Ensino Médio

Borracheiro: Experiência exigida, Ensino Médio

Caixa: Experiência exigida, Ensino Médio

Camareira/Lavanderia: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Capineiro: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Conferente: Experiência não exigida, Ensino Médio

Conferente de Estoque: Experiência exigida, Ensino Médio

Conferente de Estoque: Experiência exigida, Ensino Médio

Consultor de Vendas: Experiência não exigida, Ensino Médio

Consultor de Vendas: Experiência não exigida, Ensino Médio

Consultor de Vendas: Experiência exigida, Ensino Médio

Controlador de Acessos(Porteiro): Experiência exigida, Ensino Médio

Costureira: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Cozinheira: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Cozinheira: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Eletricista: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Eletricista: Experiência exigida, Ensino Médio

Eletricista de Manutenção JR: Experiência exigida, Ensino Médio

Eletricista Montador Industrial: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Eletrotécnico/Eletromecânico/Eletricista de Manutenção: Experiência exigida, Ensino Médio

Encarregado de Manutenção Industrial: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Encarregado de Mercearia: Experiência exigida, Ensino Médio

Estagiário: Experiência não exigida, Ensino Médio

Estágio em Engenharia Clínica: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Estoquista: Experiência não exigida, Ensino Médio

Faturista: Experiência exigida, Ensino Superior

Frentista: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Frentista de Posto de Combustíveis: Experiência não exigida, Ensino Médio

Jardineiro: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Jovem Aprendiz: Experiência não exigida, Ensino Médio

Jovem Aprendiz em Logística: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Manutenção em Geral: Experiência exigida, Ensino Médio

Mecânico: Experiência exigida, Ensino Médio

Mecânico: Experiência exigida, Ensino Médio

Mecânico de Montagem Industrial: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Mestre de Obras: Experiência exigida, Ensino Médio

Montador Vidros e Alumínio: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Motorista Bitrem: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Motorista CNH D: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Motorista CNH D: Experiência exigida, Ensino Médio

Motorista Entregador: Experiência exigida, Ensino Médio

Motorista p/ Entregas de Material de Construção: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Operador de Empilhadeira: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Operador de Empilhadeira: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Processo de Produção: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Operador de Produção: Experiência exigida, Ensino Médio

Operador de Produção: Experiência não exigida, Ensino Médio

Operador de Produção: Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Operador de Supermercado (Caixa): Experiência não exigida, Ensino Fundamental

Operadora de Caixa: Experiência não exigida, Escolaridade Não exigido

Recepcionista: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Serralheiro Industrial: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Servente: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Servente de Obras: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Serviços Gerais: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Técnico de Laboratório: Experiência exigida, Ensino Superior

Técnico de Segurança do Trabalho: Experiência exigida, Ensino Superior

Técnico de Suporte (Informática): Experiência exigida, Ensino Médio

Técnico Eletromecânico: Experiência exigida, Ensino Médio

Técnico em Panificação Junior: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedor (a) Loja Shopping: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedor Externo: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Vendedor Interno: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Vendedor Interno: Experiência não exigida, Cursando Ensino Superior

Vendedor(a): Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Vendedora: Experiência exigida, Ensino Médio

Vendedora: Experiência exigida, Escolaridade Não exigido

Vigia: Experiência exigida, Ensino Fundamental

Fonte: Prefeitura de Varginha