Baixas temperaturas movimentam turismo no Sul de Minas

Inverno chega oficialmente em 21 de junho, porém turistas já buscam por destinos aconchegantes.

Redação CSul / Foto: Ricardo Cozo/ Secretaria de Turismo de Minas Gerais

As temperaturas em Minas Gerais estão caindo, porém as buscas pelos aconchegantes municípios mineiros tem aquecido o turismo. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Alexandre Brandão, as pesquisas por destinos gelados já registram aumento de 10 a 15%.

O Sul de Minas está recheado de opções para os turistas. Monte Verde, conhecida por seu charme e baixas temperaturas dá o pontapé inicial, porém destinos como Gonçalves, Delfim Moreira, Poços de Caldas e o Circuito das Águas, também contam com atrativos para encantar os visitantes e excelentes meios de hospedagem para casais e famílias.

Os destinos aconchegantes já se sagram também como opção para o Dia dos Namorados que, acontece no dia 12 de junho. No Sul de Minas, as cidades oferecem sua beleza natural, além das delícias gastronômicas e eventos culturais, como o Arraiá na Praça ou o Circula Som em Poços de Caldas. Outra sugestão para quem passa por Minas é o “Inverno nas Montanhas”, em Monte Verde, a atração oferece atividades culturais aos turistas de todo o Brasil totalmente gratuitas.

Conforme a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), a busca por hospedagens aumentou em 30% no distrito de Camanducaia. De acordo com os dados da agência, outro setor que registrou aumento nas buscas foi o de passeios. A MOVE recomenda que, quem estiver interessado em passar pelo distrito, deve garantir sua reserva com antecedência.

Inverno em Varginha

Apesar de o município não ser um polo forte para o turismo durante as baixas temperaturas, Varginha é outra opção para quem quer curtir a estação. Repleta de restaurantes, bares e adegas, o município conta ainda com o principal shopping do Sul de Minas, o Via Café Garden Shopping. Além de um centro comercial com mais de 100 lojas.

Conforme o último levantamento da Abrasel, a cidade conta com aproximadamente 600 empresas no setor de alimentação, sendo bares, restaurantes, cafeterias, casas de queijo e etc.

Além de seus atrativos gastronômicos, Varginha também conta com casarões históricos que se mesclam na arquitetura moderna. O município possui ainda monumentos como a Estátua da Deusa Vênus, localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141, onde atualmente funciona o Museu Municipal que, possui um acervo riquíssimo em revistas, livros e etc.

Destinos como o Zoológico, a Nave do ET e os Parques Centenário e Novo Horizonte, são excelentes para os fins de tarde em família. Para quem curte dançar e curtir com os amigos, o município também tem diversas opções de baladas e pub’s.

*Com informações g37 e Itatiaia