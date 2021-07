Bairros Imaculada e Parque Urupês recebem “Mutirão da Dengue” na próxima quarta-feira (4)

Ação tem como principal objetivo eliminar os depósitos de água parada nos imóveis, terrenos com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti e demais espécies de mosquitos.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informou que, na próxima quarta-feira (4) o “Mutirão da Dengue” será realizado em parte do bairro Imaculada Conceição e no Parque Urupês em toda sua extensão, a ação deverá acontecer das 7h30 às 13h.

No dia os bairros serão contemplados com mais uma ação que visa eliminar os depósitos de água parada nos imóveis, terrenos com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti e demais espécies de mosquitos.

Os moradores devem retirar de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia, no máximo até 7h, todos os materiais inservíveis como: móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

A Prefeitura de Varginha ressalta que, não serão recolhidos pela equipe dos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção.

Devido a extensão do bairro Imaculada Conceição, o mesmo será trabalhado em duas etapas, veja relação de ruas que serão trabalhadas na 1ª etapa:

Rua Santa Rita de Cássia

Rua Nossa Senhora de Fátima

Rua Santa Izabel

Rua São Lucas

Rua Santa Efigênia

Rua Rio Eufrates

Rua Rio Danúbio

Rua Rio Nilo

Rua Rio Madeira

Rua Rio Mississipi

Rua Rio Trombetas

Rua Rio Zaire

Rua Rio Negro

Rua Rio Sena

Rua Rio Tigre

Av. Rio São Francisco esquina da Rua São Lucas até a esquina da Av. Francisco Ferreira de Carvalho

Av. Rio Verde esquina da Av. Rio São Francisco até a esquina da Av. Francisco Ferreira de Carvalho

Av. Manoel Vida esquina da Rua São Lucas até a esquina da Av. Francisco Ferreira de Carvalho

Haverá também panfletagem orientativa nos imóveis dos bairros nos dias anteriores ao mutirão.