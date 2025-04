Bairros de Varginha terão desligamento de energia na sexta para manutenção

Objetivo do serviço de manutenção é reforçar o sistema elétrico e prevenir desligamentos acidentais

Foto: Cemig

A Cemig informa que está programado desligamento para realizar manutenção e obras no sistema elétrico em Varginha. Nesta sexta-feira, 4 de abril, as equipes da companhia vão substituir equipamentos da rede de distribuição de energia que atende aos bairros Imaculada Conceição e Parque Urupês, além de realizar outras ações necessárias para reforçar o sistema elétrico e prevenir desligamentos acidentais.

Para realizar os serviços com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

Das 9h às 12h: Av. Francisco Ferreira de Carvalho, Av. Rio São Francisco, Rua Rio Negro, Rua Rio Sena, Rua Rio Tigre.

Av. Francisco Ferreira de Carvalho, Av. Rio São Francisco, Rua Rio Negro, Rua Rio Sena, Rua Rio Tigre. Das 13h30 às 17h: Av. Rio São Francisco, Rua Rio Danúbio, Rua Rio Negro, Rua Rio Sena, Rua Santa Efigênia.

Consulte aqui se o seu imóvel será desligado: Cemig

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia comunicado a todos os clientes cadastrados, com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscrever nos canais de atendimento da empresa: http://www.cemig.com.br.

Atenção:

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.