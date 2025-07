Bairro Mont Serrat será vistoriado neste sábado

Os moradores também receberão orientação sobre o combate à dengue.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio do Setor de Vigilância Ambiental informa que, neste sábado, 12, agentes de combate as endemias vão realizar vistorias no bairro Mont Serrat.

As vistorias serão feitas com o objetivo de intensificar o combate à dengue e outras arboviroses identificando e eliminando possíveis focos do mosquito. Os moradores também receberão orientação sobre o combate à dengue.

A Prefeitura pede a colaboração da comunidade para que receba os agentes nas suas casas para a efetividade do trabalho.

O Setor de Vigilância Ambiental agradece antecipadamente a colaboração. Essa é mais uma ação em Varginha de combate à dengue.

Fonte: Prefeitura de Varginha