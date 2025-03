Bairro Carvalhos recebe equipe da Limpeza da Prefeitura

Prefeito Leonardo Ciacci, foi acompanhar a equipe de está trabalhando na rua Lídia de Alvarenga Carvalhos, com a limpeza e capina das calçadas e do Campinho de Futebol.

Foto: Prefeitura de Varginha

Dando sequência as ações de combate à Dengue, a Prefeitura de Varginha está com equipes trabalhando em diferentes regiões da cidade, na capina e limpeza dos terrenos e áreas de sua propriedade do município.

Nesta sexta-feira, 14, o prefeito Leonardo Ciacci, foi acompanhar a equipe de está trabalhando na rua Lídia de Alvarenga Carvalhos, com a limpeza e capina das calçadas e do Campinho de Futebol. No local, Ciacci, encontrou com os vereadores Joãozinho Enfermeiro e Davi que parabenizaram a Prefeitura pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da população.

Estamos com frentes de trabalho em todos os cantos da cidade, sem distinção. Nosso compromisso é com a população de Varginha, ressaltou Leonardo.

Fonte: Prefeitura de Varginha