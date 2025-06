Baile Beneficente visa ajudar Rafaela, com sequelas da COVID-19

Interessados no Baile poderão adquirir ingressos, já disponíveis, com os organizadores ou nos postos de venda

Foto: Divulgação

O Grupo Amigos e Canções, em parceria com a Conferência Vicentina Santa Rita e amigos voluntários, irá realizar eventos com o objetivo de arrecadar valores em favor da varginhense Rafaela que atualmente têm 22 anos e sofre de encefalopatia, epilepsia e atrofia do nervo óptico, sequelas deixadas pela COVID-19, que a deixaram cega e com mobilidade muito reduzida.

Os tratamentos especializados, no entanto, envolvem altos custos que superam a capacidade financeira dos pais. Uma das ações para ajudar, será um Baile Beneficente que será realizado no Clube de Varginha, com a Banda Tríade de Três Corações, dia 7 de agosto, conforme post.

Quem não puder comparecer a esse evento, tem como contribuir de outra forma via PIX, para a mãe da Rafaela, Damiana de Castro Venâncio Silva, através da chave pix: (35992319941).

Os interessados no Baile poderão adquirir ingressos, já disponíveis, com os organizadores ou nos postos de venda: Loja Mais Brasil e Loja Ouseuse, ambas na Rua Presidente Antônio Carlos – Centro. Cada doação faz a diferença na vida da Rafaela e aproxima a família do sonho de vê-la voltar a enxergar e andar…