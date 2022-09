Azul anuncia voos para Varginha, Patos de Minas, Paracatu e Teófilo Otoni

Empresa ligará cidades mineiras ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Foto: Prefeitura de Varginha

Por conta da alta procura, e com o objetivo de oferecer maior praticidade e conforto aos Clientes do interior mineiro, a partir do dia 04 de outubro, a Azul iniciará a venda de passagens às cidades de Varginha, Patos de Minas, Paracatu e Teófilo Otoni, partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

A Azul Conecta será responsável por operar os voos que conectarão as quatro cidades à capital do estado, Belo Horizonte. Os voos acontecerão a bordo das aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com nove assentos, a partir do dia 12 de dezembro deste ano.

Em resposta ao desenvolvimento das regiões que cercam as cidades de Varginha, Patos de Minas, Paracatu e Teófilo Otoni, nesse início de operação serão três voos semanais para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. “O nosso aeroporto é um hub, um centro de distribuição de voos que está sempre perto das pessoas, pronto para ampliar destinos e encurtar distâncias. O aumento da conectividade da Azul no nosso aeroporto traz grande satisfação, mostra a confiança na nossa gestão e que estamos no caminho certo para oferecer a melhor experiência aeroportuária aos nossos clientes”, ressalta o diretor de Operações e Infraestrutura da BH Airport, Herlichy Bastos.

“Nós estamos felizes com esses novos destinos em Minas Gerais. Por acreditar no potencial destas rotas, assim que iniciarmos a operação de fato, o nosso próximo objetivo será aumentar ainda mais a oferta de voos para esses municípios. E, se esta demanda crescer, nós poderemos avaliar outras novas ofertas, e assim alimentarmos nossa conectividade na capital. Gostaria de agradecer ao BH Airport e o Governo do Estado por esta parceria” comenta César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul.

“Sem conexão, não há desenvolvimento regional. Pensando nisso, o Governo de Minas concluiu esta importante negociação com a Azul, a fim de aumentar a oferta de voos regionais em nosso estado. A iniciativa insere as cidades no mapa de desenvolvimento, atrai novos investimentos e impulsiona os já existentes. Isso tudo colabora para um ambiente favorável, gerando ainda mais prosperidade e qualidade de vida aos cidadãos. Além disso, é um passo importante também para o fomento do turismo, já que o novo hub conecta não somente as cidades contempladas à capital mineira, mas ao mundo”, celebra o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Atualmente, partindo do Aeroporto de Confins, a Azul já atua em 37 cidades. Com esta nova operação, partindo do mesmo aeroporto, serão 41 destinos com conexões no estado mineiro. Também em dezembro deste ano, a Azul prevê realizar conexões entre os aeroportos de Confins e Zona da Mata, e assim atender aos municípios do Sul e Sudeste de Minas Gerais.

As passagens poderão ser adquiridas via Central de Relacionamento Azul (4003-11 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para demais localidades), site da Azul (www.voeazul.com.br) ou em qualquer agência de viagens parceira.

Veja os horários e frequência dos voos

Belo Horizonte / Confins (CNF) – Varginha (VAG) *A partir de 12 de dezembro* Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte/ Confins 08:10 Varginha 09:40 Segundas, quartas e sextas Varginha 10:05 Belo Horizonte/ Confins 11:50 Segundas, quartas e sextas

Belo Horizonte / Confins (CNF) – Patos de Minas (POJ) *A partir de 12 de dezembro* Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte/ Confins 08:10 Patos de Minas 09:40 Terças, quintas e sábados Patos de Minas 10:05 Belo Horizonte/ Confins 11:30 Terças, quintas e sábados

Belo Horizonte / Confins (CNF) – Paracatu (PTU) *A partir de 12 de dezembro* Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte/ Confins 13:00 Paracatu 14:30 Segundas, quartas e sextas Paracatu 15:05 Belo Horizonte/ Confins 16:55 Segundas, quartas e sextas

Belo Horizonte / Confins (CNF) – Teófilo Otoni (TFL) *A partir de 12 de dezembro* Origem Saída Destino Chegada Frequência Belo Horizonte/ Confins 13:00 Teófilo Otoni 14:30 Segundas, quartas e sextas Teófilo Otoni 14:55 Belo Horizonte/ Confins 16:30 Segundas, quartas e sextas

Fonte: Azul