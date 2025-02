Avenida Princesa do Sul recebe operação tapa buraco nesta quinta-feira

A Prefeitura de Varginha orienta a todos que transitarem por esses locais, que redobrem a atenção.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que a manutenção asfáltica nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, é realizada no distrito industrial Claudio Galvão Nogueira, próximo a GT Minas. As equipes da manutenção asfáltica também estão trabalhando na Avenida Princesa do Sul, com a Operação Tapa Buraco

O serviço de drenagem está concentrado no Bairro Corcetti.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta a todos que transitarem por esses locais, que redobrem a atenção.

Limpeza Urbana em Varginha

A limpeza urbana em Varginha, que inclui capina, nesta quinta-feira, 27, dá sequência ao atendimento nas Av. Otávio Marques de Paiva e dos Tachos, na Praça São Charbel, além dos bairros:

Sion

São Geraldo

Corcetti

Santa Maria

Bom Pastor

Vila Pinto

Jardim Andere

Jardim Ribeiro

Bairro Campos Elíseos (Mina)

Rezende

e Centro.

Todos devem redobrar a atenção nessas localidades.

Fonte: Prefeitura de Varginha