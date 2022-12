Autoridades marcam presença na inauguração do Hemominas, em Varginha

Cerimônia aconteceu na manhã desta quinta-feira (15).

Foto: Guilherme Campos/ CSul

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), a cerimônia de inauguração do Posto Avançado de Coleta Externa (PACE) Dr. Fernando Eugênio Pires do Prado, no bairro Vila Verde.

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo e seu vice Leonardo Ciacci marcaram presença, além da presidente da Câmara de Vereadores de Varginha, Zilda Silva, o secretário de saúde, Dr. Armando Fortunato e diversas autoridades.

O PACE conta com estrutura semelhante a uma Unidade de Coleta da Hemominas e funciona em datas e horários pré-definidos, ampliando assim os locais para recebimento de candidatos à doação de sangue no Estado de Minas Gerais.

As coletas deverão ter início em 11 de janeiro do próximo ano.

Essa modalidade de realização de coleta de sangue acontece por meio de uma parceria entre a Fundação Hemominas e as Prefeituras por meio das Secretarias de Saúde, em municípios com mais de 50.000 habitantes, sendo oficializada com a assinatura do Termo de Cooperação Mútua entre os órgãos.

Em Varginha a unidade funcionará na Rua Maria Rezende Braga, 55, bairro Vila Verde.