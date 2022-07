Ação solidária visa arrecadar agasalhos.

Redação CSul / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, promoverá no próximo sábado (9), o Aulão FitDance no Via Café Garden Shopping. A atividade terá início às 17h, para participar é necessário doar um agasalho.

A aula contará com instrutores credenciados e será promovida no Espaço Garden.