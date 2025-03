Aula Especial no Complexo de Saúde do Grupo Unis

A abordagem prática e interativa proporcionou um aprendizado dinâmico e estimulante, contribuindo para a formação profissional dos futuros fisioterapeutas e nutricionistas.

Foto: Grupo Unis

Os alunos dos cursos de Fisioterapia e Nutrição do 3º e 4º períodos participaram de uma aula especial no Complexo de Saúde do Grupo Unis, abordando o tema “Bacteriose”. Esta foi a primeira aula da turma neste bloco, e a experiência foi extremamente enriquecedora para todos os participantes.

Durante a atividade, os estudantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre as principais infecções bacterianas, seus mecanismos de transmissão e as formas mais eficazes de prevenção e tratamento. A abordagem prática e interativa proporcionou um aprendizado dinâmico e estimulante, contribuindo para a formação profissional dos futuros fisioterapeutas e nutricionistas.

“O nosso principal objetivo enquanto docente é incentivar a pesquisa, estimulando a busca por conhecimento além do material base, que é o Sagah e das aulas complementares, que ampliam os conteúdos previstos na ementa. A proposta da atividade prática realizada foi o de aguçar a curiosidade, considerando que a pesquisa será fundamental para o desenvolvimento do futuro TCC”, ressaltou a professora da área da saúde, Adriana Pineli.

A aula especial reforçou a importância do conhecimento sobre bacterioses, uma vez que essas infecções representam um desafio constante na área da saúde. Os alunos destacaram a relevância da atividade e expressaram entusiasmo com o aprendizado adquirido.

Fonte: Grupo Unis