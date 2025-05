Audiência na Câmara presta contas do 1º quadrimestre de 2025

População pode acompanhar ao vivo pelas plataformas digitais da Câmara de Varginha e, também, pessoalmente no Plenário da Casa.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara Municipal de Varginha realiza, na manhã desta sexta-feira (30), às 9h, uma audiência pública de prestação de contas do Município, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O evento acontecerá no Plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Casa no Facebook e no YouTube.

Na ocasião, representantes do Poder Executivo apresentarão os dados financeiros relativos às receitas e despesas realizadas entre janeiro e abril deste ano, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência é uma oportunidade importante para promover a transparência na gestão pública e garantir o acesso da população às informações sobre a aplicação dos recursos municipais.

A população poderá acompanhar ao vivo pelas plataformas digitais da Câmara de Varginha e, também, pessoalmente no Plenário da Casa.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha