Audiência na Câmara de Varginha discute segurança no campo

Iniciativa surge diante do aumento dos casos de violência no campo e da preocupação crescente dos trabalhadores rurais com a proteção de suas famílias e propriedades.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na próxima terça-feira (29), às 19h, será realizada no Plenário da Câmara de Varginha, uma audiência pública para debater a segurança no campo. A iniciativa é do vereador Thulyo Paiva e tem como objetivo ouvir agricultores, autoridades e especialistas sobre os desafios enfrentados nas áreas rurais e buscar soluções conjuntas para o aumento da criminalidade no meio rural.

A audiência pretende reunir representantes da Prefeitura Municipal, do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Agricultura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), além da Emater e do Senar.

Segundo o vereador propositor da audiência, a iniciativa surge diante do aumento dos casos de violência no campo e da preocupação crescente dos trabalhadores rurais com a proteção de suas famílias e propriedades. “Queremos criar um espaço de escuta e diálogo com quem vive essa realidade todos os dias, e juntos encontrar caminhos mais eficazes para garantir a segurança no campo”, afirma Thulyo Paiva.

A participação da população é fundamental. Agricultores, moradores da zona rural e demais interessados estão convidados a acompanhar e contribuir com o debate. A audiência também será transmitida, ao vivo, pelos canais de comunicação da Câmara no Youtube e Facebook.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha