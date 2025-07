Atualização no Esquema de Vacinação Contra Meningite já está em vigor em Varginha

A vacina Meningocócica ACWY oferece proteção contra quatro sorogrupos da bactéria meningocócica (A, C, W e Y), cobrindo as formas mais graves da meningite bacteriana.

Foto: Prefeitura de Varginha

Desde o dia 1º de julho de 2025, Varginha passou a seguir as novas diretrizes do Ministério da Saúde para a vacinação contra a Meningite Meningocócica, com a introdução da vacina Meningocócica ACWY no calendário infantil e reforço para adolescentes.

Novo esquema vacinal:

3 meses: Meningocócica C (Dose 1)

5 meses: Meningocócica C (Dose 2)

12 meses: Meningocócica ACWY (Reforço)

Crianças que já completaram o esquema com a vacina Meningocócica C não precisam ser revacinadas com a ACWY.

Crianças menores de 5 anos que ainda não receberam o reforço podem ser imunizadas com a Meningocócica ACWY. A vacina Meningocócica ACWY também está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos.

Procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a caderneta de vacinação em dia!