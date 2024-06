Atlética e Responsabilidade Social do Unis realizam manhã lúdica e de cuidado no Lar São Vicente de Paulo em Varginha

Os representantes do Unis organizaram atividades com bingo e pintura, promovendo momentos muito ricos de aprendizagem e interação.

No último sábado (15/06), a Atlética XXII de Outubro junto com a Responsabilidade Social do Grupo Unis, realizaram uma ação social e de entretenimento no Lar São Vicente de Paulo, em Varginha.

Durante a manhã, os representantes do Unis organizaram atividades lúdicas e de cuidado com bingo e pintura, promovendo momentos muito ricos de aprendizagem e interação.

