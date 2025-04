Atletas da SEMEL conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô

Cerca de 547 atletas se dividiram nas categorias, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e adulto, masculino e feminino.

Foto: Prefeitura de Varginha

A equipe de Judô da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), de Varginha, participou na última semana, entre os dias 28 e 30 de março, do Campeonato Brasileiro Região III, sediado na cidade de Salvador, na Bahia. Participaram atletas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Cerca de 547 atletas se dividiram nas categorias, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e adulto, masculino e feminino.

O Rio de Janeiro tornou-se o estado com mais medalhas nesta edição, conquistando 115 pódios (46 ouros, 40 pratas e 29 bronzes). Em segundo lugar no quadro da região, veio Minas Gerais (79 medalhas – 22 ouros, 23 pratas e 24 bronzes); e em terceiro a Bahia (54 medalhas – 9 ouros, 11 pratas e 34 bronzes).

A equipe de judô da SEMEL participou com quatro atletas:

Diego Vicente sagrou-se vice-campeão na categoria Sub-18, leve – 66kg.

Yasmin Alves medalha de Bronze no sub-15, meio-leve – 44kg.

Erick Costa, também Bronze no sub-15 meio-pesado – 73kg.

Daniel Domingues classe Sub-13 estreante em competições nacionais, retornou sem classificação.

Os atletas participaram acompanhados do técnico Lucas Corrêa Reis, que destacou a importância da competição. “Essa disputa classifica a categoria para a etapa final do Campeonato Brasileiro, que será dividido em datas e locais diferentes de acordo com a faixa etária. Estamos felizes com os resultados alcançados”, completou.

O Secretário de Esportes Milton Tavares e o Prefeito Leonardo Ciacci parabeniza os atletas e a comissão técnica por mais essas conquistas para a cidade de Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha