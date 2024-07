Atividades infantis marcam o início das férias escolares, no Via Café Shopping

São atividades e eventos variados e gratuitos que, certamente, irão agradar tanto os adultos quanto à criançada.

Os primeiros dias das férias escolares já chegaram e para que crianças e adolescentes possam se divertir ao máximo antes de voltar às aulas, o Via Café Shopping Center preparou uma semana de muitas atrações. São atividades e eventos variados e gratuitos que, certamente, irão agradar tanto os adultos quanto à criançada. Confira:

20/7 (sábado) – Clubinho do Zedi: Gincana da alegria

Realizado, às 14h, no Espaço Via Café, no corredor que dá acesso à Praça de Alimentação, essa atividade vai reunir brincadeiras infantis típicas. Corrida de saco e de obstáculos, torta na cara, cabo de guerra, estoura balão, dança dos cones e acerte o alvo são algumas atividades.

21/7 (domingo) – Clubinho do Zedi: oficina de musicalização

A partir das 15h, as crianças presentes terão a oportunidade de entrar em uma verdadeira imersão musical. Haverá produção de instrumentos musicais confeccionados com material reciclável, show de calouros no melhor estilo “The Voice Kids”, além de atividades interativas, como conhecendo os sons e “Qual é a Música”.

24/7 (quarta-feira) – Oficina Tarde Azul / Roda de Conversa – Amor sem Rótulos

Promovida em parceria com a instituição “Eu escolhi Amar”, realizada ao lado da Havan, das 15h às 17h, a Oficina tarde Azul reunirá atividades de interação relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Crianças e adolescentes com a condição poderão participar de atividades artísticas, psicopedagógica e psicomotoras.

Realizada no mesmo local, às 18h, a roda de conversa vai reunir representantes da “Eu escolhi Amar”, mães e especialistas para um bate-papo sincero e transparente sobre a criação e rotina de crianças com TEA.

25/7 (quinta-feira) – Aula de Tecido Acrobático

Às 13h, 14h e às 19h, a Academia de Danças Acrobáticas Elaine Nascimento vai promover aulas de tecido acrobático. Reunindo movimentos básicos que envolvem força, flexibilidade e expressão corporal, crianças a partir de 7 anos e adultos poderão participar dessa atividade e colocar o corpo em movimento.

27/7 (sábado) – Workshop de Patins

Quer aprender a patinar e viver momentos divertidos? Então, participe do workshop de patinação realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), às 8h, no estacionamento superior do shopping. A atividade contará com passeios, aulas e muita troca de experiências sobre a modalidade que é uma sensação.

28/7 (domingo) – Show Meu Malvado Favorito

Música, dança e muitas aventuras marcarão o show infantil “Meu Malvado Favorito”, realizado às 16h, no estacionamento. Nesta apresentação, o vilão Gru e os minions prometem divertir e encantar todas as famílias. Ao final da apresentação, todos os presentes poderão tirar fotos com os personagens em suas próprias câmeras fotográficas.

