Associações de artesanato se preparam para Feira Natalina de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A partir da próxima terça-feira (19/12), a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realiza a Feira Natalina de Artesanato no Salão Nobre do VTC. A iniciativa vai reunir 50 artesãos do município que integram quatro associações (Aminarte, AVEC, Assoart e AAPV).

A feira será realizada até o dia 23/12. O atendimento de 19 a 22/12 (terça a sexta-feira) será das 9h às 20h. No dia 23/12 (sábado), das 9h às 18h.

Lindon Lopes, diretor do Museu Municipal e organizador da feira, ressalta que as artesãs já estão se preparando há muitos meses, confeccionado lindas peças. “Tenho certeza que os varginhenses encontrarão os mais belos itens artesanais para presentear familiares e pessoas queridas. Tudo está sendo feito com muito amor e carinho pelas nossas artesãs”, afirma Lindon Lopes.

O Salão Nobre do Varginha Tênis Clube, localizado na Praça Champagnat, nº 89, será todo decorado pelas associações com a temática natalina, compondo a decoração de Natal realizada pelo município nas praças e avenidas. O ambiente também oferecerá mais conforto aos compradores e aos artesãos, que poderão escolher os itens sem serem interrompidos pelas chuvas e altas temperaturas, comuns neste período do ano.

Mais informações sobre a feira podem ser obtidos pelo (35) 3690-2716.

Fonte: Prefeitura de Varginha